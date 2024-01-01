Зарина Ситдикова Пермский Театр-Театр откроет детскую сцену в одной из «пирамид» на Крисанова Изначально планировалось организовать её в парке Горького Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Детская сцена пермского Театра-Театра будет расположена в одной из «пирамид» на ул. Крисанова. Об этом «Новому компаньону» сообщил источник в ТТ.

Напомним, художественный руководитель театра Борис Мильграм в беседе с «Новым компаньоном» рассказал, что в течение 2024 года учреждение планирует открыть детскую сцену на 140 зрительских мест в парке Горького. Она должна была разместиться в здании под колесом обозрения. Театр планировал ставить здесь спектакли, где живые актёры бы взаимодействовали с куклами. Однако из-за неопределённого правового статуса земли в парке реализация проекта приостановилась.

Новой площадкой для размещения детской сцены выбрана «пирамида» на ул. Крисанова. Первой премьерой в ней, как и планировалось ранее, станет спектакль-квест «Алиса в Стране чудес» (6+). Театр-Театр ранее получил грант на эту постановку, по условиям которого её должны представить в этом году.

Художественным руководителем детского проекта ТТ будет режиссёр Антон Калипанов, создатель московско-нижегородского кукольного театра «Таратумб», лауреат «Золотой маски».

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