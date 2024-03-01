Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Худруком детского проекта Театра-Театра в Перми станет Антон Калипанов
Детская сцена разместится под колесом обозрения в парке Горького
Пермский академический Театр-Театр открывает детскую сцену в парке Горького. Об этом художественный руководитель театра Борис Мильграм рассказал «Бизнес-классу» на церемонии вручения дипломов выпускникам совместного актёрского курса Института современного искусства (Москва) и Театра-Театра, которая состоялась 29 февраля в Перми. Большая часть выпускников – 14 из 19 – останется работать в труппе Театра-Театра.
Как стало известно «Новому компаньону», детская сцена
разместится в здании, которое находится под колесом обозрения в парке Горького,
и будет рассчитана на 140 зрительских мест. Точная дата открытия пока
неизвестна, однако она находится в пределах 2024 года.
Художественным руководителем детского проекта будет режиссёр
Антон Калипанов, создатель московско-нижегородского кукольного театра
«Таратумб», лауреат «Золотой маски». Очевидно, что на новой сцене будут
ставиться спектакли, в которых будут взаимодействовать живые актёры и куклы.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.