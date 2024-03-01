Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Худруком детского проекта Театра-Театра в Перми станет Антон Калипанов Детская сцена разместится под колесом обозрения в парке Горького Поделиться Твитнуть

Антон Калипанов / фото: grandkidsfest.ru

Пермский академический Театр-Театр открывает детскую сцену в парке Горького. Об этом художественный руководитель театра Борис Мильграм рассказал «Бизнес-классу» на церемонии вручения дипломов выпускникам совместного актёрского курса Института современного искусства (Москва) и Театра-Театра, которая состоялась 29 февраля в Перми. Большая часть выпускников – 14 из 19 – останется работать в труппе Театра-Театра.

Как стало известно «Новому компаньону», детская сцена разместится в здании, которое находится под колесом обозрения в парке Горького, и будет рассчитана на 140 зрительских мест. Точная дата открытия пока неизвестна, однако она находится в пределах 2024 года.

Художественным руководителем детского проекта будет режиссёр Антон Калипанов, создатель московско-нижегородского кукольного театра «Таратумб», лауреат «Золотой маски». Очевидно, что на новой сцене будут ставиться спектакли, в которых будут взаимодействовать живые актёры и куклы.

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