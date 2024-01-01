Алёна Бронникова Театр-Театр отложил открытие детской сцены на территории парка Горького в Перми Проект планировали запустить в 2024 году Поделиться Твитнуть

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Пермский академический Театр-Театр приостановил реализацию детского проекта на территории парка Горького. Как рассказали представители театра ИА «Текст», причиной стал неопределённый правовой статус земли в парке.

В марте художественный руководитель театра Борис Мильграм рассказал, что в течение 2024 года учреждение планирует открыть детскую сцену в парке Горького. Она должна разместиться в здании под колесом обозрения. Сцена будет рассчитана на 140 зрительских мест. Театр планировал ставить здесь спектакли, в которых будут взаимодействовать живые актёры и куклы. Точная дата открытия не называлась.

Напомним, в феврале администрация Перми обратилась в суд с требованиями признать самовольными постройками и снести шесть объектов инфраструктуры парка Горького. Совладелец парка Рашид Габдуллин 25 июня сообщил, что чиновники требуют снести эти объекты, а также главную сцену. Он также пожаловался на многочисленные проверки со стороны контролирующих органов и штрафы, в том числе «за серый снег после мартовского дождя».

В мэрии ответили, что речь идёт не о сносе главной эстрады парка, а только о признании «отсутствующим права собственности за арендатором». Поскольку часть объектов в парке возведены без необходимых разрешений, то в случае удовлетворения исков арендатор участка должен будет привести эти объекты в нормативное состояние, со всеми необходимыми разрешениями и на законных основаниях.

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