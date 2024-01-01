Парк Горького в Перми может остаться без главной сцены У мэрии появилось ещё одно требование по сносу самовольных построек Поделиться Твитнуть

Совладелец ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького», пермский предприниматель Рашид Габдуллин, высказался на своей странице в соцсетях по поводу судьбы парка. Он заявил, что администрация города потребовала снести главную сцену.

По его мнению, обсуждение будущего самой крупной общественной площадки и места внутреннего туризма в Пермском крае, каким является Парк Горького (около 3 млн посещений в год), которое организовала городская администрация, «не может рассматриваться без учёта контекста уже случившихся ранее событий». Речь идёт об исковых требованиях мэрии по сносу детских аттракционов, летних кафе и бесплатных общественных туалетов. Чиновники требуют признать самовольными постройками и снести шесть объектов инфраструктуры парка. Теперь к ним добавилось требование снести главную сцену.

Габдуллин пожаловался на многочисленные проверки со стороны контролирующих органов и штрафы, в том числе за серый снег после мартовского дождя.

В то же время бизнесмен заявил, что администрация парка разделяет озабоченность города о порядке, но и недоумевает, поскольку город является участником общества, и в силу обязательных проверок и корпоративных процедур, которые регулярно проводились и предыдущими администрациями (а их за время работы Габдуллина было уже пять), был уведомлен о состоянии дел в парке, и за эти почти 30 лет всё было законно и безопасно.

«Парку как и любому предприятию должна быть обеспечена прозрачность, ясность и преемственность действий при очередной и неизбежной смене команды, которой доверяется управление городом», — написал Габдуллин, призвав чиновников мэрии к диалогу.

В итоге он высказался за сохранение аттракционов, которые работают в парке уже почти век.

Ранее, 20 июня, в Доме молодёжи состоялась первая из серии встреч по обсуждению перспектив развития парков. Первым для обсуждения стал парк им. Горького. Горожане высказали свои пожелания, предложения и замечания, а также поделились своими идеями по развитию этой территории в рабочих группах.

По данным властей, участники встречи высказали мнение о важности сохранить историко-культурное наследие парка, зелёную зону и семейный отдых. Также было предложено модернизировать сцену, заменить аттракционы, добавить современные туалеты и предоставить возможности для посещения парка людьми с ОВЗ. Среди предложений были: сохранить и приумножить зелёные насаждения, увеличить количество цветов, создать условия для биоразнообразия, добавить прогулочные дорожки, модернизировать газон. Кроме этого, участники высказали мнение, что необходимо провести зонирование — разделить территории на тихий и активный отдых.

В пресс-службе мэрии заявили, что городские власти ведут системную работу по благоустройству общественных пространств. Сейчас муниципалитет разрабатывает концепцию развития озеленённых территорий до 2030 года. Её цель — совершенствование системы озеленения территорий общего пользования для обеспечения благоприятной окружающей среды городского пространства, в том числе парков и скверов.

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