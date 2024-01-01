Екатерина Артёмова В Перми суд наложил обеспечительные меры на кафе в Горьковском парке Росреестру запрещено регистрировать сделки с объектами Поделиться Твитнуть

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Арбитражный суд Пермского края принял к производству заявления администрации Свердловского района и департамента земельных отношений (ДЗО) Перми к ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького», которое арендует одноимённый парк в центре города. По информации в картотеке суда, первые заседания по рассмотрению обоих исков назначены на 5 марта. Также суд удовлетворил ходатайства истцов о принятии обеспечительных мер в виде запрета Росреестру регистрировать сделки с объектами, которых касаются заявления.

Заявления городских властей к арендатору парка Горького поступили в суд на прошлой неделе. Администрация Свердловского района требует признать самовольными постройками и снести кафе «Халва», ресторан Casa Mia и ещё четыре объекта капитального строительства. ДЗО добивается, чтобы суд признал отсутствие у компании права собственности на Театр эстрады и контрольную будку. В мэрии сообщали, что иски были поданы после того, как на территории парка были обнаружены факты возведения самовольных построек «при отсутствии необходимых разрешений».

Парк им. Горького находится на территории бывшего загородного сада, основанного в 1804 году. Объект является особо охраняемой территорией, а ротонда и часть ограды парка относятся к памятникам архитектуры федерального значения. ООО «ЦПР» арендует территорию парка с 2001 года. Совладельцами общества являются пермский предприниматель Рашид Габдуллин (76% долей в уставном капитале) и ДЗО Перми (24%). Срок аренды парка компанией заканчивается в 2029 году.

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