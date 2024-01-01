Власти Перми требуют снести в парке Горького рестораны Чиновники считают эти постройки самовольными Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Власти Перми направили в Арбитражный суд Пермского края два иска к ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького». По первому иску администрация Свердловского района требует признать самовольными постройками и снести кафе «Халва», ресторан Casa Mia и ещё четыре здания. Второй иск подан департаментом земельных отношений (ДЗО) Перми с требованием признать отсутствие у парка права собственности на театральную эстраду и контрольную будку. Информация содержится в картотеке суда.

В мэрии подтвердили, что иски были поданы после того, как на территории парка были обнаружены факты возведения самовольных построек «при отсутствии необходимых разрешений». По словам собеседников издания «Коммерсантъ-Прикамье», целью судебных исков может быть намерение передать арендуемую территорию парка новому оператору, не связанному с пермским бизнесменом Рашидом Габдуллиным. Однако источник, близкий к городу, заявил, что главное для них — навести порядок, а о смене оператора пока не говорится.

С прошлого года у ООО «ЦПР» значительно возросла арендная плата. «Раньше компания платила 3-4 млн руб. в год, а в прошлом году эта сумма составила 12-14 млн руб.», — рассказал Габдуллин. Такое увеличение связано с ростом кадастровой стоимости участков в четыре раза. Компания обратилась в суд с заявлением об оспаривании стоимости, но городские власти просили отказаться от иска, и компания вышла им навстречу.

Парк им. М. Горького находится на территории бывшего загородного сада, основанного в 1804 году. Объект является особо охраняемой территорией, а ротонда и часть ограды парка относятся к памятникам архитектуры федерального значения. ООО «ЦПР» арендует территорию парка с 2001 года и занимается зрелищно-развлекательной деятельностью. Срок аренды заканчивается в 2029 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», 24% долей в обществе принадлежит ДЗО Перми, а остальное контролирует Рашид Габдуллин.

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