В мэрии Перми опровергли планы по сносу главной сцены в парке Горького Власти оспаривают только переход права собственности на имущество к арендатору Поделиться Твитнуть

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В администрации Перми прокомментировали сообщения о планах якобы оставить парк им. Горького без главной сцены. Первый заместитель главы администрации города Ольга Андрианова подчеркнула, что речь идёт не о сносе главной эстрады парка, а только о признании «отсутствующим права собственности за арендатором».

По словам чиновницы, в 2024 году департаменту земельных отношений администрации Перми стало известно, что арендатор земельного участка парка — ООО «Центральный парк развлечений им. Горького» — в 2023 году зарегистрировал в Управлении Росреестра по Пермскому краю право собственности и на театр эстрады, и на проходную будку. «Это противоречит условиям договора аренды земельного участка. Иск в судебные органы подан департаментом о признании отсутствующим права собственности на эти сооружения, а не о сносе», — пояснила Андрианова.

В администрации Перми добавили, что часть объектов в парке возведены без необходимых разрешений. После судов, в случае удовлетворения исков, арендатор участка должен будет привести объекты в нормативное состояние, в том числе туалеты, со всеми необходимыми разрешениями и на законных основаниях.

Напомним, совладелец ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького», пермский предприниматель Рашид Габдуллин на своей странице в соцсетях написал, что администрация города потребовала снести главную сцену, как и ещё шесть объектов инфраструктуры парка. Он также пожаловался на многочисленные проверки со стороны контролирующих органов и штрафы, в том числе «за серый снег после мартовского дождя».

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