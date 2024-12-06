Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Театре-Театре ставят оперу для детей Премьера «Алисы в Стране Чудес» станет одним из событий открытия детской сцены Поделиться Твитнуть

Обычная сцена в Театре-Тятрике тоже будет. Это её эскиз

Театр-Театр

Как уже сообщал «Новый компаньон», 22 декабря состоится техническое открытие детской сцены Театра-Театра, а через несколько дней — и официальное открытие. Новая театральная площадка, которая получила название Театр-Тятрик, будет работать в «пирамиде» по ул. Крисанова, 12в. Спектаклями открытия станут «Легенда о драконах» (6+) и «Алиса в Стране Чудес» (6+).

Как пояснила пресс-служба театра, «Алиса в Стране Чудес», которая изначально задумывалась как квест с элементами мультимедиа и световой инсталляции, в результате работы авторского коллектива превратилась в оперу-«бродилку». Музыку специально для Театра-Театра написала Ольга Шайдуллина, один из кураторов детской сцены, по либретто Егора Сальникова. Режиссёр-постановщик — ещё один куратор Театра-Тятрика Антон Калипанов, художник Анна Горбас, хореограф Дамир Сайранов.

Роли исполняют:

Кот/гвардеец/шляпник — Даниил Севостьянов / Никита Курицын;

Гусеница/гвардеец/кролик — Дмитрий Захаров / Семён Бурнышев;

Алиса — Юлия Шибанова / Галина Уколова.

Все они драматические актёры, которым придётся петь оперные арии. Музыкальный руководитель постановки и коуч по вокалу — Евгения Прозорова.

Как пояснили в театре, это будет спектакль без привычного сидения в креслах. Вместо этого будет перемещение по системе коридоров, напичканных мультимедийными технологиями. Для этого спектакля в «пирамиде» строится специальная «зона «Алисы».

Спектакль будет идти блоками, по несколько показов в день.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.