Алёна Бронникова Повторные конкурсы по отбору глав двух округов Прикамья назначены на 2025 год Депутаты выберут руководителей Косы и Чусового Поделиться Твитнуть

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В двух муниципалитетах Пермского края пройдут повторные конкурсы по отбору глав. Как сообщает telegram-канал «На местах», речь идёт о Чусовском и Косинском округах. Депутаты местных дум определили даты проведения конкурсов.

Руководителя Чусовского городского округа выберут 6 февраля 2025 года. Документы от желающих принять участие в конкурсе будут принимать с 23 декабря 2024 года по 28 января 2025 года.

Конкурс-испытание по отбору главы Косинского муниципального округа состоится 4 марта 2025 года. Документы начнут принимать с 14 января 2025 года, заявиться на участие желающие смогут до 17 февраля.

Глав Косинского и Чусовского округов депутаты должны были выбрать 6 и 17 декабря соответственно, однако процедуры не состоялись. Косинский МО с 2020 года до июля 2024-го возглавлял Эдуард Засухин, среди причин его ухода с должности назывались слабые показатели развития муниципалитета. Вместо него временно исполняющим полномочия руководителя на период конкурсных процедур была назначена замглавы администрации по экономике и инфраструктуре Светлана Захарченко. Чусовой с 2013 года возглавляет Сергей Белов.

Ранее стало известно, что действующий глава Очёрского округа Алексей Солодников сохранил свой пост. Депутаты думы проголосовали за него единогласно.

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