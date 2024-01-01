Главой Очёрского округа Пермского края избран Алексей Солодников Депутаты думы проголосовали за него единогласно Поделиться Твитнуть

Депутаты Очёрской думы на выборах главы округа единогласно поддержали кандидатуру действующего руководителя территории — главы администрации Алексея Солодникова. Об этом сообщает Telegram-канал «На местах».

Напомним, 25 ноября конкурсная комиссия определила кандидатов на должность главы округа. Вместе с Солодниковым в финал вышел начальник управления земельно-имущественных отношений и градостроительства администрации округа Александр Пьянков.

Алексей Солодников родился 5 августа 1973 года в Очёре, имеет высшее образование, в 2006 году окончил НОУ «Западно-Уральский институт экономики и права». Должность главы администрации Очёрского округа Алексей Солодников замещает с 4 декабря 2019 года. До этого работал начальником отдела кадров АО «Очёрский машиностроительный завод».

Ранее «Новый компаньон» писал, что в ЗАТО Звёздный в Пермском крае определились кандидаты на должность главы. По итогам заседания конкурсной комиссии на пост будут претендовать действующий глава ЗАТО Александр Швецов и заместитель главы администрации по развитию территории Марина Волкова. Вопрос избрания руководителя планируют рассмотреть на очередном заседании думы 26 декабря.

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