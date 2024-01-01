Названы претенденты на пост главы ЗАТО Звёздный в Прикамье Должность может сохранить действующий руководитель Поделиться Твитнуть

фото из тг-канала Александра Швецова

В ЗАТО Звёздный в Пермском крае определились кандидаты на должность главы. По итогам заседания конкурсной комиссии на пост будут претендовать действующий глава ЗАТО Александр Швецов и заместитель главы администрации по развитию территории Марина Волкова.

Вопрос избрания руководителя планируют рассмотреть на очередном заседании думы 26 декабря, сообщает Telegram-канал «На местах».

Александр Швецов родился 14 ноября 1969 года. Свой пост занимает с 2012 года. Переизбирался на конкурсе в 2019 году.

Ранее «Новый компаньон» писал, что действующий глава Берёзовского округа в Прикамье Игорь Чайкин также может остаться на своём посту. Его соперником в конкурсе стала председатель комитета образования окружной администрации Светлана Мезенцева. Руководителя муниципалитета выберут 19 декабря.

В начале декабря сообщалось, что главой Нытвенского городского округа переизбран действующий руководитель Ринат Хаертдинов.

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