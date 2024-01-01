Главой Нытвенского округа Прикамья снова избран Ринат Хаертдинов Он возглавляет территорию с 2015 года Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Депутаты думы Нытвенского округа Пермского края на заседании 4 декабря избрали главой территории действующего руководителя округа Рината Хаертдинова. Об этом сообщает Telegram-канал «На местах».

Напомним, 20 ноября конкурсная комиссия округа определила двух кандидатов на пост главы территории. Конкуренцию Хаертдинову должна была составить заместитель главы администрации по экономическим вопросам и финансам Оксана Лопатина.

Летом СМИ писали, что Хаертдинов может потерять свой пост из-за претензий со стороны краевых властей.

Ринат Хаертдинов родился 22 декабря 1982 года в Нытве. В 2005 году он окончил Уральский государственный лесотехнический университет по специальности «лесное хозяйство», затем отучился в Пермскому филиале ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», специальность «государственное и муниципальное управление».

Хаердинов в 2006 году отслужил в армии, работал лесничим Краснокамского лесничества ГКУ «Закамский лесхоз», потом стал заместителем директора Государственного казённого учреждения Пермского края «Закамское лесничество». Почти год, с мая 2013-го, проработал консультантом государственного лесного реестра и мониторинга управления лесного учёта, планирования и лесоустройства Министерства природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Пермского края.

С 19 марта 2014 года стал первым заместителем главы администрации Нытвенского муниципального района. С 1 мая 2015 года был назначен и.о. главы района. С 25 сентября 2015 года и по настоящее время возглавляет территорию.

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