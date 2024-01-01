Стали известны претенденты на должность главы Нытвенского округа Прикамья Среди них действующий руководитель территории Поделиться Твитнуть

Нытва

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Нытвенском округе Пермского края конкурсная комиссия выбрала кандидатов на пост главы территории. Объявлены фамилии двух претендентов.

По информации Telegram-канала «На местах», это действующий руководитель территории Ринат Хаертдинов и заместитель главы администрации по экономическим вопросам и финансам Оксана Лопатина.

Вопрос о выборе нового главы района будет обсуждаться на заседании думы Нытвенского района 4 декабря.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Верещагино на заседании конкурсной комиссии также определены два кандидата на пост главы округа. Это действующий глава Сергей Кондратьев и начальник управления ЖКХ и благоустройства администрации округа Сергей Тунев. Вопрос избрания главы Верещагинского округа рассмотрят на заседании думы 28 ноября.

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