Александра Пермякова Стали известны кандидаты на пост главы Верещагинского округа Прикамья Их определила конкурсная комиссия 19 ноября Поделиться Твитнуть

На пост главы Верещагинского округа будут претендовать действующий глава округа Сергей Кондратьев и начальник управления ЖКХ и благоустройства администрации округа Сергей Тунев. Фото: администрация Верещагинского МО

По итогам заседания конкурсной комиссии определены два кандидата на пост главы Верещагинского округа Пермского края, об этом сообщает Telegram-канал «На местах».

На пост главы Верещагинского округа будут претендовать действующий глава округа Сергей Кондратьев и начальник управления ЖКХ и благоустройства администрации округа Сергей Тунев.





Вопрос об избрании главы округа рассмотрят на заседании Думы 28 ноября.





Также сегодня, 19 ноября, стало известно, что депутаты Гайнского МО определили дату проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы на заседании думы.





Кандидатов на пост главы Гайнского округа определят 23 января 2025 года.





Документы от желающих участвовать в конкурсе принимают с 4 декабря 2024 года по 10 января 2025 года.

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