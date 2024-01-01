Алёна Бронникова Действующий глава Берёзовского округа в Прикамье может остаться на своём посту Руководителя муниципалитета выберут 19 декабря Поделиться Твитнуть

Конкурсная комиссия определила кандидатов на пост главы Берёзовского муниципального округа Прикамья. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

На должность руководителя муниципалитета будут претендовать два кандидата. За пост поборются действующий глава округа Игорь Чайкин и председатель комитета образования окружной администрации Светлана Мезенцева.

Вопрос об избрании главы будет рассмотрен депутатами местной думы. Заседание состоится 19 декабря.

Игорь Чайкин занимает этот пост с 2005 года. Главой муниципалитета он был переизбран в 2019-м. Его поддержали 15 из 15 присутствовавших депутатов. Конкуренцию тогда составляла его заместитель по социальной политике Елена Старцева.

В начале декабря стало известно, что в Нытвенском городском округе главой был избран действующий руководитель Ринат Хаертдинов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.