Главой Очёрского городского округа стал Алексей Солодников

У территории не было руководителя больше года

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Фото: Олег Воробьёв

Депутаты думы Очёрского городского округа избрали главу территории. Им стал Алексей Солодников, которого поддержали все 13 присутствовавших на заседании депутатов.

Напомним, что во второй тур по выборам главы Очёрского городского округа вышли два кандидата. На должность претендовали безработный Олег Колесников и начальник отдела кадров АО «Очёрский машиностроительный завод» Алексей Солодников.

Всего документы подали пять кандидатов. В первом туре отсеялись временно не работающий бывший замглавы Чайковского, Очёрского и Большесосновского районов Тамаз Габаев, начальник МО МВД России «Очёрский» Александр Мокрушин и предприниматель Антон Смагин, который проиграл выборы в думу и потом обвинил избирательную комиссию во вбросе голосов, но про­играл суд по этому иску.

Краевые власти делали ставку на Алексея Солодникова. По данным источников «Нового компаньона», он устраивает и экс-главу Очёрского района Владимира Мокрушина, который проиграл выборы, но сохраняет влияние в муниципалитете.

Напомним, что Владимир Мокрушин с 1997 года на разных должностях руководил территорией (два срока как глава, и ещё два — как спикер). Контрольный пакет в думе — восемь из 15 мандатов — получила партия «Единая Россия». Комментируя итоги кампании на конференции регионального отделения партии, губернатор Максим Решетников отметил, что большинства у партии здесь не было последние 10 лет, Очёр «у нас буксовал», и сейчас появился шанс «перезагрузить» территорию.

Территогрия оставалась без руководителя с августа 2018 года. 23 августа 2018 года, Земское собрание Очёрского района удовлетворило заявление главы района — главы администрации района Светланы Головач об уходе в отставку.