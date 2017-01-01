Глава Очёрского района Светлана Головач ушла в отставку Исполнять обязанности главы будет первый заместитель руководителя районной администрации

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Сегодня, 23 августа, Земское собрание Очёрского района удовлетворило заявление главы района-главы администрации района Светланы Головач об уходе в отставку.

Первый заместитель главы администрации Очёрского района Игорь Вотинов сообщил «Новому компаньону», что Светлана Головач написала заявление об уходе по собственному желанию в связи со здоровьем, и подтвердил, что, по решению Земсобрания, с 24 августа он будет исполнять обязанности главы района. До Светланы Головач дозвониться не удалось.

Отметим, ранее источники сообщали, что отставка Светланы Головач могла быть связана с претензиями краевых властей к работе главы района. Среди них: проваленная программа по формированию комфортной городской среды, долги перед газовиками в размере 94 млн руб. и ряд других проблем в сфере ЖКХ.