Курс на постоянство В большинстве территорий Пермского края у руля останутся прежние главы

Твитнуть Поделиться Поделиться

На прошлой неделе завершился срок подачи документов для участия в конкурсах по отбору глав в 13 территориях из 27, где до конца января должны быть назначены руководители. Почти во всех муниципалитетах власть не сменится. Пока результат непредсказуем в Куеде и Красновишерске: здесь нет явных фаворитов.

Александр Кузнецов руководит Пермским районом с 2000 года и пока планирует остаться

Фото: Архив ИД «Компаньон»

Одна из главных интриг этого года — будет ли глава Пермского района Александр Кузнецов вновь выдвигать свою кандидатуру — на прошлой неделе разрешилась. Он подал документы на участие в конкурсе. Кроме него заявки направили глава Кондратовского сельского поселения Вера Утёмова и предприниматель, депутат Фроловского сельского поселения Владимир Пищальников. Вера Утёмова считается близкой к оппоненту Кузнецова, председателю совета депутатов Кондратово Андрею Костареву. Заседание конкурсной комиссии намечено на 25 декабря.

Напомним, по итогам выборов 8 сентября команде Александра Кузнецова удалось сформировать уверенное большинство в земском собрании — 14 из 15. Андрей Костарев, который шёл по спискам «Единой России», проиграл выборы заместителю начальника МКУ «Центр обеспечения безопасности Пермского муниципального района» и соратнику Александра Кузнецова Александру Чередниченко.

Впервые за много лет глава Пермского района будет избираться не из числа депутатов (в территории функционировала система глава-спикер плюс сити-менеджер), а по конкурсу, как во всех территориях края. В июне на заседании комитета по госполитике и МСУ Законодательного собрания Александр Кузнецов заявил, что Пермский район намерен объединиться в муниципальный округ. Вероятно, это будет одной из главных задач нового главы.

Другой старожил — глава Добрянского района Константин Лызов — тоже сохранит должность. Кроме него документы подали директор МБУК «Полазненский центр творчества и досуга», депутат думы Полазненского городского поселения Артём Балаухин, вице-спикер Земского собрания Добрянского муниципального района Лариса Лузина и первый заместитель главы Добрянского муниципального района Николай Поздеев.

В большинстве территорий конкуренция на должность главы будет минимальной. В конкурсах участвуют глава территории вместе с сотрудником местной исполнительной власти. Глава Суксунского района Павел Третьяков пошёл на конкурс вместе со своим заместителем Сергеем Лопатиным, глава Чусовского района Сергей Белов — с руководителем аппарата чусовской администрации Сергеем Архиповым, глава Чердынского района Андрей Ламанов — с экс-главой администрации Чердынского городского поселения Арнольдом Брандтом, глава Верещагинского района Сергей Кондратьев — с экс-председателем земского собрания Сергеем Туневым. Аналогичная ситуация сложилась и в Чернушке: глава района Михаил Шестаков будет «бороться» с начальником районного управления сельского хозяйства Владимиром Нагорных. Очевидно, что и здесь ротации не случится: и Белов, и Третьяков, и Ламанов, и Кондратьев, и Шестаков сохранят должности.

В Ильинском участие в конкурсе примут три человека: экс-глава администрации Чёрмозского городского поселения Фидаиль Биктагиров, руководитель аппарата Ильинского района Николай Пепеляев и действующий глава территории Анатолий Красноборов. У последнего есть все шансы сохранить власть. В Октябрьском заявиться на участие в конкурсе можно было до 5 ноября. Этим правом воспользовались три человека: действующий глава Георгий Позжаев, директор ООО «Октябрьский водоканал» Михаил Волков и предприниматель Надежда Сафанаева.

Больше всего претендентов — в Куеде, Нытве и Красновишерске. Несмотря на то что глава Нытвенского ГО Ринат Хаертдинов с вероятностью 99% продолжит работу, побороться за его место намерены ещё четыре человека. Это заместитель главы по инфраструктуре Андрей Блинов, начальник МКУ «Управление капитального строительства» Александр Попов, сотрудник районной администрации Дмитрий Гилёв и сотрудник ООО «Нытвенский мясокомбинат» Лариса Смирнова.

Одним из лидеров по числу заявок стал Красновишерский район. Здесь неожиданно сразу шесть человек приняли решение составить конкуренцию главе территории Евгению Верещагину. Это президент соликамской федерации бокса Сергей Красилов, предприниматель Леонид Митраков, замглавы района Михаил Острянский, генеральный директор ООО «Союз» Пётр Танков, бывший замглавы Соликамского и Красновишерского районов Игорь Морев. Игорь Морев, по информации «Нового компаньона», после объединения Соликамска и Соликамского района в прошлом году трудоустроился в соседний Красновишерск с прицелом на должность главы. Однако Евгений Верещагин, рассказывают источники, устранил конкурента. Игорь Морев проработал в администрации совсем недолго. Сам Евгений Верещагин отказался от комментариев: «Новый компаньон, старый компаньон, я вас не знаю, вы по телефону звоните, приезжайте в Красновишерск». По словам источника в Красновишерске, у местных властей пока нет понимания, кто именно — Морев или Верещагин — является фаворитом.

А в Куеде явного фаворита пока нет. Но высокие шансы на победу у действующего главы Александра Горбунова, а также бывшего заместителя министра промышленности, инноваций и науки Пермского края Андрея Шахаева (сейчас — помощник ректора ПГНИУ). Их обоих объединяет то, что они, по словам одного из источников, «очень хотят». Но у Горбунова при этом есть большинство в думе. И, отменив ЕНВД, он показывает краевым властям, что готов следовать их курсу. Кроме того, в числе претендентов — экс-директор УМТП «Куединские тепловые сети», депутат от «Справедливой России» Владимир Денисенко, бывший начальник КСП Андрей Мочалов, глава Куединского сельского поселения Анатолий Верхоланцев, глава Талмазского сельского поселения Александра Васиуллина, экс-начальник Куединского дорожного участка, экс-депутат Алексей Равелев и главный специалист-финансист администрации Нижнесавинского сельского поселения Антон Макаров.

В Очёре ситуация пока остаётся непредсказуемой. Напомним, по итогам выборов экс-глава района Владимир Мокрушин, который с 1997 года на разных должностях руководил территорией (два срока как глава, и ещё два — как спикер), проиграл выборы. Контрольный пакет в думе — восемь из 15 мандатов — получила партия «Единая Россия». Комментируя итоги кампании на конференции регионального отделения партии, губернатор Максим Решетников отметил, что большинства у партии здесь не было последние 10 лет, Очёр «у нас буксовал», и сейчас появился шанс «перезагрузить» территорию.

На участие в конкурсе здесь заявились пять человек: безработный Олег Колесников, начальник отдела кадров АО «Очёрский машиностроительный завод» Алексей Солодников, временно неработающий бывший замглавы Чайковского, Очёрского и Большесосновского районов Тамаз Габаев, начальник МО МВД России «Очёрский» Александр Мокрушин и предприниматель Антон Смагин, который проиграл выборы в думу и потом обвинил избирательную комиссию во вбросе голосов, но про­играл суд по этому иску. Краевые власти делают ставку на Алексея Солодникова. По данным источников «Нового компаньона», он устраивает и Владимира Мокрушина. А Александр Мокрушин, который приходится ему племянником, действует самостоятельно. Его «техником» является Тамаз Габаев, «техник» Солодникова — Олег Колесников. Сторонники Мокрушина-старшего в думе, говорит собеседник, намерены поддержать Солодникова.