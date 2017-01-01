На пост главы Очёрского городского округа заявились пять кандидатов

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На должность главы Очёрского городского округа претендуют пять кандидатов. Об этом сообщает Prime.

Документы представили безработный Олег Колесников, начальник отдела кадров ОМЗ Алексей Солодников, временно не работающий Тамаз Габаев, начальник МО МВД России «Очёрский» Александр Мокрушин и ИП Антон Смагин.

27 ноября кандидаты представят комиссии свои программы развития Очёрского городского округа. Комиссия отберёт двух претендентов, окончательный выбор сделают депутаты Очёрской думы в декабре.