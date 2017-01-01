За пост главы Очёрского округа поборются безработный и начальник отдела кадров

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Во второй тур по выборам главы Очёрского городского округа вышли два кандидата. Претендентов по результатам заслушивания программ кандидатов назвала комиссия по выборам главы.

На должность главы Очёрского городского округа претендуют безработный Олег Колесников и начальник отдела кадров АО «Очёрский машиностроительный завод» Алексей Солодников.

Напомним, что выбирать комиссии пришлось из пяти кандидатов. Отсеялись временно не работающий бывший замглавы Чайковского, Очёрского и Большесосновского районов Тамаз Габаев, начальник МО МВД России «Очёрский» Александр Мокрушин и предприниматель Антон Смагин, который проиграл выборы в думу и потом обвинил избирательную комиссию во вбросе голосов, но про­играл суд по этому иску.

Краевые власти делают ставку на Алексея Солодникова. По данным источников «Нового компаньона», он устраивает и экс-главу Очёрского района Владимира Мокрушина, который проиграл выборы, но сохраняет влияние в муниципалитете.

Окончательный выбор депутаты Очёрской думы сделают в декабре.