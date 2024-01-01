Глава Очёрского округа Прикамья Алексей Солодников может сохранить свой пост Вопрос об избрании решится 28 ноября Поделиться Твитнуть

Очёр

Олег Воробьёв

Конкурсная комиссия в понедельник, 25 ноября, определила кандидатов на должность главы Очёрского округа Пермского края. Об этом сообщает Telegram_канал «На местах».

На пост претендуют двое: действующий глава округа Алексей Солодников и начальник управления земельно-имущественных отношений и градостроительства администрации округа Александр Пьянков.

Вопрос об избрании главы округа планируют рассмотреть на заседании местной думы 28 ноября.

Ранее «Новый компаньон» писал, что конкурсная комиссия на заседании 22 ноября определила кандидатов на должность главы Октябрьского округа Пермского края. На пост руководителя территории претендуют действующий глава округа Георгий Поезжаев и директор МАУ «Служба эксплуатации зданий муниципальных учреждений» Михаил Волков.

Вопрос избрания главы округа депутаты местной думы также рассмотрят на заседании 28 ноября.

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