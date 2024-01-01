На пост руководителя Октябрьского округа Прикамья претендует действующий глава Конкуренцию ему составит директор муниципального учреждения Поделиться Твитнуть

Конкурсная комиссия на заседании определила кандидатов на должность главы Октябрьского округа Пермского края.

Как пишет Telegram-канал «На местах», на пост руководителя территории будут претендовать действующий глава округа Георгий Поезжаев и директор МАУ «Служба эксплуатации зданий муниципальных учреждений» Михаил Волков.

Вопрос избрания главы округа на очередном заседании 28 ноября рассмотрят депутаты местной думы.

Сегодня же, 22 ноября, депутаты думы Юрлинского муниципального округа определили дату проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы. Их определят 21 января 2025 года. Документы от желающих участвовать в конкурсе будут принимать с 4 декабря 2024 года по 10 января 2025 года.

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