Алёна Бронникова Конкурс на пост главы Косинского МО в Прикамье пройдёт в декабре Документы будут принимать с 22 октября Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Депутаты Косинского муниципального округа Пермского края определились с датой проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы муниципалитета. Он состоится 6 декабря.

Как сообщает telegram-канал «На местах», все желающие участвовать в конкурсе могут подать документы с с 22 октября по 22 ноября 2024 года.

Ранее округ с 2020 года возглавлял Эдуард Засухин. В июле депутаты местной думы приняли его отставку. Среди причин его ухода с должности назывались слабые показатели развития муниципалитета и итоги президентских выборов, по которым территория уступила большинству других муниципалитетов региона.

Вместо него временно исполняющим полномочия руководителя округа на период конкурсных процедур была назначена заместитель главы администрации по экономике и инфраструктуре Светлана Захарченко.

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