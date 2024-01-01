Глава Косинского округа Прикамья Эдуард Засухин ушёл в отставку
До выборов исполнять обязанности главы будет Светлана Захарченко
На заседании думы Косинского муниципального округа Пермского края 19 июля депутаты приняли отставку главы округа Эдуарда Засухина. Об этом сообщает telegram_канал «На местах».
Исполнять обязанности руководителя округа на период конкурсных процедур будет замглавы по экономике и инфраструктуре Светлана Захарченко.
Планируется, что избрание нового главы пройдёт после сентябрьских выборов в местную думу. Её новый состав и выберет руководителя муниципалитета.
Напомним, о том, что 45-летний Эдуард Засухин может оставить пост, стало известно в мае. Причиной скорой отставки назывались «слабые показатели развития муниципалитета» и итоги президентских выборов, по которым территория уступила большинству других муниципалитетов края.
Засухин возглавил Косинский муниципальный округ в феврале 2020 года. Ранее он трудился в разных финансово-кредитных организациях, в администрации Коми-Пермяцкого автономного округа занимал должность ведущего специалиста финансового управления и замначальника территориального отдела Управления казначейского исполнения бюджета минфина Пермского края.
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