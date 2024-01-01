Стали известны даты конкурсов по выбору глав трёх округов Прикамья Депутаты должны выбрать руководителей Нытвы, Верещагино и Очёра Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

В Пермском крае завершился срок подачи документов для участия в конкурсе на должности глав Очёрского, Верещагинского и Нытвенского округов. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

В этих территориях конкурсы-испытания кандидатов состоятся в ноябре. В Верещагинском городском округе — 19 ноября, в Нытвенском — 20 ноября, а в Очёрском 25 ноября.

Депутаты местных дум должны определиться с главами после конкурсов-испытаний на ближайших заседаниях, когда кандидаты представят свои программы развития территорий.

Отметим, глав Чусовского и Красновишерского городских округов депутаты должны выбрать 17 и 18 декабря соответственно.

Напомним, в начале октября депутаты Косинского муниципального округа тоже определились с датой конкурса по отбору кандидатов на должность главы муниципалитета. Он состоится 6 декабря.

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