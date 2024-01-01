Алёна Бронникова В Краснодарском крае введён режим повышенной готовности после крушения в море пермского танкера Создан оперштаб Поделиться Твитнуть

В четырёх населённых пунктах Краснодарского края введён режим повышенной готовности на фоне разлива нефтепродуктов после крушения в акватории Азовского моря двух танкеров. Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В морском порту создан региональный штаб. По словам главы региона, пятно нефтепродуктов пока не достигло берега. Он обратился к федеральным властям с просьбой максимально провести работы в море во избежание попадания мазута на берег.

Как сообщал «Новый компаньон», 15 декабря из-за непогоды произошло крушение двух танкеров. Принадлежащее пермской компании «Кама шиппинг» грузовое судно «Волгонефть 212» получило повреждения и село на мель в Керченском проливе в 8 км от берега. На борту находились 13 человек, они были эвакуированы. Другой танкер «Волгонефть 239» с 14 членами экипажа ушёл в дрейф, а затем сел на мель в 80 км от берега в районе порта Тамань.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин рассказал, что в числе пострадавших членов экипажа пермского танкера было трое пермяков, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии. Моторист судна погиб. СК возбудил уголовное дело (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По поручению Дмитрия Махонина минздрав Пермского края находится на постоянной связи с коллегами из Краснодарского края. Отмечается, что все трое жителей Прикамья находятся в удовлетворительном состоянии и будут выписаны из больницы в ближайшее время.

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