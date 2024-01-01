В результате крушения пермского танкера в Чёрном море погиб моторист судна Капитан находится в тяжёлом состоянии Поделиться Твитнуть

В Государственной инспекции труда в Пермском крае рассказали, что займутся расследованием обстоятельств несчастного случая, произошедшего 15 декабря с танкером «Волгонефть 212» пермской компании «Кама шиппинг» у берегов Керченского пролива. Из-за шторма судно получило повреждение и начало тонуть. В результате спасательной операции члены экипажа эвакуированы с танкера и направлены в медучреждение для оказания помощи и установления тяжести вреда здоровью.

«Установлено, что капитан судна в тяжёлом состоянии, моторист погиб», — сказано в сообщении инспекции.

«В ближайшее время будет сформирована комиссия по расследованию обстоятельств несчастного случая в целях правового анализа соблюдения работодателем требований охраны труда. При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера, материалы расследования несчастного случая будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности», — заявил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае (по охране труда) Павел Бахтагареев.

Ранее губернатор Прикамья сообщал, что в числе пострадавших членов экипажа танкера «Волгонефть 212» в Керченском проливе было трое пермяков и один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

Судно «Волгонефть 212» построено в 1969 году в Петербурге. Это нефтеналивной танкер класса «река-море» грузоподъёмностью 4800-5000 т, предназначен для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов.

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