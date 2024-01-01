Зарина Ситдикова Названа причина смерти ставшего известным на весь мир пермского кота Крошика Четвероногий пытался сбросить вес с отметки 17 кг Поделиться Твитнуть

Ветеринары озвучили результаты экспертизы, которую проводили для определения точной причины смерти пермского кота Крошика, ставшего известным на весь мир из-за рекордного веса в 17 кг. Об этом со ссылкой на руководителя приюта «Матроскин» Галю Море сообщает perm.aif.ru.

По данным издания, исследование проводил внештатный эксперт центра ветеринарных и экотехнических экспертиз Пермского государственного аграрно-технологического университета. Согласно заключению смерть кота наступила из-за острого кардиогенного отёка лёгких, развившегося в результате тромбоза крупных кровеносных сосудов вследствие острого язвенного гнойного эндокардита.

Воспалительный процесс в организме кота возник, по мнению эксперта, из-за ожирения и онкологии.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что до того, как обрести популярность, Крошик жил в подвале одной из больниц, где его раскормили до такой степени, что он не мог передвигаться.

27 августа волонтёры приюта «Матроскин» вывезли его на лечение и восстановление. В течение двух месяцев сотрудники реабилитационного центра заботились о коте, считая его относительно здоровым. Со временем усатый даже смог ходить и сбросил почти 3 кг. Однако 26 октября ветеринар обнаружил у Крошика признаки гипертрофической кардиомиопатии, множество новообразований в селезёнке и метастазы в других органах. 27 октября стало известно о смерти кота в больнице.

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