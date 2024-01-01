Пермский кот-толстяк Крошик за семь недель похудел почти на три килограмма К понедельнику его вес уменьшился до 14,2 кг Поделиться Твитнуть

Пермский кот по кличке Крошик, который в августе весил 17 кг, за семь недель соблюдения диеты и физических упражнений похудел почти на 3 кг. Как сообщает telegram-канал «Мысли реабилитолога. VetRehab_Dogmas», сейчас его вес составляет 14,2 кг.

«Всё не зря», — пишет автор поста.

Напомним, растолстевшего рыжего кота обнаружили в подвале больницы в Перми в конце лета. Предыдущие владельцы сильно его откормили, из-за чего Крошик утратил способность передвигаться. В ветеринарной клинике для него составили программу похудения, которая предполагает снижение веса на 70-150 г в неделю. Каждое утро коту делают массаж живота, а порции корма взвешивают, чтобы не перекормить.

Крошик стал звездой интернета, за его судьбой следят не только российские, но и иностранные СМИ.

Ранее «Новый компаньон» писал, что Крошик стал персонажем стикеров в Телеграм, которые начали продавать в котокафе «Котовский». Первый тираж из 100 штук был раскуплен за два дня. Все вырученные от продажи наклеек средства пойдут на реабилитацию Крошика.

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