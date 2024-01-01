Пермский кот весом 17 килограммов получил мировую популярность Про Крошика написали зарубежные СМИ Поделиться Твитнуть

Фото: приют "Матроскин"

Сразу несколько мировых изданий написали про кота по кличке Крошик с аномальным весом в 17 кг, которого передали волонтёром приюта «Матроскин» из пермской больницы. Журналисты Hindustan Times назвали Крошика «monster cat» (котом-монстром), написав, что животному не удалось сделать УЗИ из-за толстого слоя жира.

Британское издание Daily Mail опубликовало кадры с побегом кота из реабилитационного центра. В этом СМИ журналисты также подробно рассказали историю Крошика.

Про побег написал и New York Post, отметив, что животное было крайне недовольно, когда его нашли «замаскированным под тапочки». Речь идёт о моменте, когда кот, попытавшись убежать, застрял в обувнице.

Как рассказала основатель «Матроскина» Галя Море, Крошик стал самым особенным и самым тяжёлым из подопечных приюта.

«На момент поступления в приют он весил 17 кг. История Крошика — крайне редкий случай, когда кто-то настолько сильно любил кота, что откормил его до такого состояния, что кот не может даже передвигаться», — пояснила она.

Сейчас четвероногий проходит восстановление в реабилитационном DogMas по специальной программе. Ему делают гидротерапию и кинезиотерапию 3-4 раза в неделю. Стоимость одного занятия составляет 1000-1300 руб.

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