Экспертиза, которая назовёт причину смерти пермского кота-толстяка Крошика, ещё не завершена После исследования животное кремируют Поделиться Твитнуть

Фото: "Группа памяти кота Крошика..." ВКонтакте

Экспертиза, которая определит точную причину смерти кота Крошика, пока ещё не завершена, сообщили perm.aif.ru в приюте для животных «Матроскин» в Перми.

Кот, ставший широко известным как в России, так и за её пределами, пытался сбросить вес с отметки в 17 кг. До того, как обрести популярность, Крошик жил в подвале одной из больниц, где его раскормили до такой степени, что он не мог передвигаться.

27 августа волонтеры приюта «Матроскин» вывезли его на лечение и восстановление. В течение двух месяцев сотрудники реабилитационного центра заботились о коте, считая его относительно здоровым, за исключением избыточного веса. Из-за толстой жировой ткани ветеринары не смогли увидеть внутренние органы на УЗИ. Только 26 октября ветеринар обнаружил у Крошика признаки гипертрофической кардиомиопатии, множество новообразований в селезёнке и метастазы в других органах. 27 октября стало известно о смерти кота в больнице.

«В какие сроки эксперт сможет собрать все результаты в одну картину и подготовить полное заключение, сказать сложно. Гистологические исследования занимают минимум 21 день», — пояснила директор приюта «Матроскин» Екатерина Каменкова.

После окончания всех необходимых исследований с Крошиком простятся. Его прах развеют.

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