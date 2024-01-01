Пермского кота Крошика экстренно отвезли в ветклинику Он начал задыхаться Поделиться Твитнуть

Руководитель пермского приюта для бездомных кошек «Матроскин» Галя Море сообщила в социальных сетях, что кота-толстяка Крошика отвезли в ветеринарную клинику из-за обострившихся проблем со здоровьем: вчера четвероногий начал задыхаться.

«Мы экстренно увезли его в ветеринарную клинику. Он лежит в кислородной камере... Благодаря тому, что он значительно сбросил вес, врачи смогли разглядеть его внутренние органы на УЗИ. Страдают все внутренние органы — печень, желчный пузырь, почки, мочевой пузырь», — пояснила она.

Галя Море добавила, что у врачей есть подозрения на новообразование.

Удивительного пермского кота волонтёры нашли в подвале одной из больниц города. В тот момент он весил 17 кг. Волонтёры отвезли его в реабилитационный центр для лечения от ожирения. С помощью диеты и курса физпроцедур Крошику уже удалось сбросить более 2 кг.

Отметим, об истории четвероного написали не только местные и федеральные СМИ, но и мировые издания.

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