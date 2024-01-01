Алёна Бронникова К открытию в Перми готовится кофейня сети Тимати и Антона Пинского Stars Coffee заменила в России американский Starbucks Поделиться Твитнуть

В историческом здании по ул. Петропавловской, 57 к открытию готовится ещё одно заведение. Над входом в помещение будущей кофейни федеральной сети Stars Coffee, заменившей в России американский Starbucks, установили вывеску. На карте 2ГИС также сообщается, что заведение скоро начнёт работу по данному адресу.

О планах открыть в Перми точку сети Stars Coffee, развитием которой занимаются ресторатор Антон Пинский (Pinskiy&Co), рэпер Тимур Юнусов (Тимати) и российский многоотраслевой холдинг «Синдика», стало известно в июле. Планируется, что площадь основного зала кофейни составит 100 кв. м, бара — около 20 кв. м.

Ранее также сообщалось, что в этом же здании на ул. Петропавловской готовится к открытию ресторан столичного холдинга Novikov Group. В меню рыбного ресторана «Магадан» будут представлены морские деликатесы из Магадана и Мурманска и с Дальнего Востока.

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