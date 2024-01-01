Алёна Бронникова В историческом здании Перми откроется кофейня федеральной сети, заменившей Starbucks Рядом расположится рыбный ресторан «Магадан» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В историческом здании Перми по ул. Петропавловской, 57 откроется кофейня федеральной сети Stars Coffee, заменившей в России Starbucks. Как сообщает ИА «Текст», её развитием занимаются Антон Пинский (Pinskiy&Co), Тимур Юнусов (Тимати) и российский многоотраслевой холдинг «Синдика».

Площадь основного зала составит 100 кв. м, бара — около 20 кв. м. Рядом также готовится к открытию рыбный ресторан «Магадан», входящий в сеть московского ресторатора Аркадия Новикова Novikov Group.

Ресторан будет рассчитан на 121 посадочное место. Здесь будут открыты обеденный зал площадью 213 кв. м, бар и два VIP-зала. Общая площадь составит 352 кв м.

Дизайн обоих заведений разработало бюро Lilia Berganova Interior design. Точные даты открытия пока не сообщаются.

Ресторан и кофейня займут площадки «Блинной сковородки» и ресторана техасской кухни Red BBQ на первом этаже ЖК «Астра». В прошлом году Novikov Group заявил о намерении открыть в Перми рыбный ресторан с морскими деликатесами из Магадана, Мурманска и Дальнего Востока «Магадан». В апреле этого года стало известно, что в здании также будет работать кофейня.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.