Сервисы кикшеринга в Перми прокомментировали подачу жалоб в апелляционный суд Компании настаивают на возвращении электросамокатов на улицы города и на отмене ограничений Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе компании МТС Юрент, сервис кикшеринга (аренда электросамокатов) подал жалобу в 4-й апелляционный суд общей юрисдикции (Нижний Новгород) в начале ноября. Цель — добиться отмены решения Пермского краевого суда, поддержавшего запрет парковок электросамокатов в центре Перми.

В ООО «ВУШ» (другой оператор кикшеринга) также рассказали, что продолжают отстаивать свою позицию в суде.

«Вместе с прокуратурой мы продолжаем работу в правовом поле по отмене незаконного решения пермских властей в отношении кикшеринга. Мы уверены, что самокаты должны вернуться на улицы города, но понимаем, что это должно произойти на полностью легальных основаниях, только после отмены внесённых ранее поправок в Правила городского благоустройства», — пояснили представители кикшеринга.

Напомним, сегодня стало известно, что компании, которые занимаются сдачей в аренду электросамокатов, и прокуратура подали жалобы на решение Пермского краевого суда по поводу запрета пермских властей на парковку средств индивидуальной мобильности в центре города.

Как ранее писал «Новый компаньон», 22 сентября краевой суд отказал в иске обоим кикшеринговым сервисам. Они пытались оспорить поправки в правила благоустройства Перми, которые в марте этого года приняли депутаты гордумы. Истцы утверждали, что представительный орган превысил свои полномочия, установив новые правила благоустройства. Прокуратура поддержала предпринимателей, указав на несоответствие новых правил, принятых в марте, федеральному законодательству.

Весной этого года сервисы аренды электросамокатов приостановили свою деятельность в Перми из-за новых ограничений по размещению индивидуальных средств мобильности. Принятые в марте требования разрешали оставлять самокаты только на специальных велопарковках, в то время как в центральном районе города места для СИМ не предусмотрели. В результате чиновники начали эвакуировать самокаты на штрафстоянки, а компании по аренде СИМ пошли в суд.

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