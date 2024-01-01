В Перми депутаты отклонили протест прокуратуры на запрет парковки электросамокатов в центре Представители кикшеринговых компаний намерены продолжить судебную тяжбу с властями Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Комитет Пермской городской думы по пространственному развитию и благоустройству 16 октября рассмотрел протест зампрокурора Перми, поступивший в гордуму ещё в мае, по поводу запрета на парковку средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся электосамокаты в центре краевой столицы.

В надзорном органе утверждали, что решение о запрете должно вступать в силу не ранее, чем через 90 дней после официального опубликования, так как затрагивает, в том числе предпринимательскую деятельность. Однако члены комитета отклонили этот протест.

Тем временем в одной из компаний по аренде электросамокатов, которая судится с властями, заявили, что планируют и дальше отстаивать свою позицию в правовом поле.

«Мы по-прежнему настроены оспаривать решение об изменении правил благоустройства города и запрет на парковку самокатов в центре Перми. Мы получили решение суда первой инстанции по этому делу и ознакомились с ним. В ближайшее время подадим апелляцию», — сообщили в компании «Юрент».

Напомним, в марте в Правила благоустройства был добавлен раздел, который предписывал размещать СИМ исключительно на велосипедных парковках, при этом в центральном планировочном районе и на улицах особого градостроительного значения Перми парковки для этого вида транспорта пермские власти решили полностью запретить. В начале мая глава города Эдуард Соснин ввёл такие же ограничения для электровелосипедов. Брошенные в неположенных местах СИМ стали вывозить на штрафстоянки.

Результатом таких мер стал иск представителей кикшеринга, компаний «Юрент» и Whoosh, в суд. Они его проиграли, но намерены судиться с пермскими властями дальше и в следующем году вернуть на улицы города электросамокаты.

После того, как поправки в правила благоустройства вступили в силу, прокуратура поддержала позицию сервисов кикшеринга. В надзорном ведомстве считают, что внесённые изменения не соответствуют федеральному законодательству.

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