В мае гордума рассмотрит протест прокуратуры Перми на ограничения для электросамокатов В надзорном органе посчитали, что чиновники нарушили федеральное законодательство Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми прокуратура направила в гордуму протест по поводу введённых властями ограничений для электросамокатов. Надзорный орган требует привести решение в соответствие с законодательством. Документ будет рассмотрен на ближайшем заседании городского парламента. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Протест на решение пермских властей об ограничении парковки для средств индивидуальной мобильности (СИМ) надзорный орган направил в начале мая. В прокуратуре посчитали, что изменения правил благоустройства, которые с подачи мэрии приняли депутаты гордумы, не соответствуют федеральному законодательству.

В частности, постановление властей устанавливает обязательные требования к предпринимателям, поэтому может вступить в силу не ранее 1 сентября, в то время как ограничения, принятые в отношении СИМ и сервисов кикшеринга, вступили в силу 29 марта. В свою очередь, чиновники мэрии ссылаются на то, что спорный акт регулирует не предпринимательскую деятельность, а правила благоустройства и использования общественных пространств.

Напомним, в начале этой недели представители сервиса по аренде электросамокатов и электровелосипедов Whoosh сообщили, что на основании жалобы компании прокуратура направила в гордуму протест. Кроме того, в компании заявили, что сервис продолжит работать в Перми, несмотря на вводимые мэрией ограничения и запреты.

Сейчас средства индивидуальной мобильности (СИМ) размещены на разрешённых новыми нормативными актами парковках. Кроме этого, запущен процесс подачи заявлений на создание новых точек парковки с разметкой или конструкцией в зонах, которые не попадают под запрет администрации.

На прошлой неделе мэрия опубликовала постановление «Об утверждении Порядка освобождения территории города Перми от бесконтрольных средств передвижения» (БСП). В документе говорится о принудительной эвакуации на штрафстоянки всех БСП. К ним относятся велосипеды, скутеры, мопеды и иные аналогичные средства, в том числе предоставляемые юрлицами и ИП для целей шеринга. Согласно постановлению, размер платы за перемещение одного БСП — 1,5 тыс. руб., а плата за хранение одной единицы такой техники — 100 руб. в день.

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