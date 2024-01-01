На эвакуацию брошенных электровелосипедов мэрия Перми выделит 368 тысяч рублей Утверждён порядок освобождения территории Перми от бесконтрольных средств передвижения Поделиться Твитнуть

Юлия Усольцева

Глава Перми Эдуард Соснин подписал постановление «Об утверждении Порядка освобождения территории города Перми от бесконтрольных средств передвижения». Оно размещено на сайте мэрии.

В документе сказано, что принудительной эвакуации на штрафстоянки подлежат все бесконтрольные средства передвижения (БСП), к которым относятся велосипеды, скутеры, мопеды и иные аналогичные средства, в том числе предоставляемые юрлицами и ИП для целей шеринга. Устанавливается размер платы за перемещение одного БСП в сумме 1,5 тыс. руб. Плата за хранение одного БСП — 100 руб. в день.

Новое постановление мэрия приняла после того, как с 26 апреля на улицах Перми вместо электросамокатов Whoosh стали появляться электровелосипеды кикшеринга. В компании тогда заявляли, что ограничения, которые городские власти ввели на работу средств индивидуальной мобильности, касаются только электросамокатов и на электровелосипеды не распространяются.

В мэрии сослались на жалобы горожан, которые замечают, что электровелосипеды бесконтрольно брошены и ограничивают их свободное передвижение.

В финансово-экономическом обосновании к постановлению сказано, что реализация мероприятий по эвакуации новых видов БСП потребует дополнительных бюджетных затрат в размере 368 тыс. руб. Их планируется выделить из резервного фонда администрации Перми.

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