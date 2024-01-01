На улицах Перми выставили электровелосипеды Whoosh Пока они есть только в одном районе города Поделиться Твитнуть

Как рассказали «Новому компаньону» в компании по аренде элекстросамокатов Whoosh, на улицах Перми появились первые электровелосипеды сервиса. Утром 26 апреля новый вид транспорта был пока только в Индустриальном районе города.

«Сейчас продолжаем выставлять [технику], поэтому цифры постоянно меняются. Велосипеды уже поехали», — пояснили в компании.

Скриншот приложения Whoosh

Согласно данным приложения Whoosh, велосипеды с двигателями доступны на улицах Мира, Свиязева, Стахановской, Карпинского, Леонова, Нефтяников и шоссе Космонавтов.

Цена поездки — 7 руб. за одну минуту, но старт будет стоить 50 руб. Кроме того, есть фиксированная цена за полчаса — 190 руб., а также варианты: 60 мин. (369 руб.), 100 мин. (615 руб.) или 250 мин. (1499 руб.).

Напомним, в начале этой недели представители Whoosh сообщили, что до конца месяца в Перми в пилотном режиме начнёт работать парк электровелосипедов этой компании. Благодаря этому пермяки смогут сохранить привычную микромобильную свободу передвижения, не нарушая правил благоустройства, в которые пермские чиновники и депутаты внесли изменения.

С помощью электровелосипедов пермяки смогут совершать поездки в среднем на 10-12 км. Принцип работы этих транспортных средств похож на самокаты кикшеринга. Арендовать их можно с помощью приложения. А оставить велосипед пользователи смогут лишь в точках виртуальной парковки, поскольку это обеспечивает порядок в размещении велосипедов в городе.

Что касается правил дорожного движения для велосипедов, то они немного отличаются от правил для СИМ. В частности, если нет велодорожек, передвигаться нужно по обочине автомобильной дороги, на которой действует ограничение скорости до 60 км/ч. Если такой возможности нет, то нужно ехать по тротуару. Скорость электровелосипедов ограничена 20 км/ч, если ехать за счёт мотора.

Напомним, 15 апреля компании «МТС Юрент» и Whoosh временно приостановили прокат электросамокатов в Перми из-за возникших сложностей при согласовании их работы с администрацией города и из-за новых ограничений.

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