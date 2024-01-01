В конце апреля сервис кикшеринга запустит в Перми аренду электровелосипедов Они придут на смену самокатам, и их можно будет парковать в центре города Поделиться Твитнуть

Как рассказали представители сервиса кикшеринга Whoosh, в конце апреля в Перми в пилотном режиме начнёт работать парк электровелосипедов этой компании. Благодаря этому пермяки смогут сохранить привычную микромобильную свободу передвижения, не нарушая правила благоустройства, в которые пермские чиновники и депутаты внесли изменения.

Электровелосипеды сервиса уже находятся в Перми (на фото).

В компании пояснили, что электровелосипеды относятся к категории «Велосипед» в соответствии с п. 1.2 Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения». Таким образом, они не попадают под муниципальные нормативно-правовые акты, «ограничивающие использование СИМ на общественных территориях и регулирующие вопросы перемещения и временного хранения таких транспортных средств».

С помощью электровелосипедов пермяки смогут совершать поездки в среднем на 10-12 км. Принцип работы этих транспортных средств похож на самокаты кикшеринга. Арендовать их можно с помощью приложения. А оставить велосипед пользователи смогут лишь в точках виртуальной парковки, поскольку это обеспечивает порядок в размещении велосипедов в городе.

Что касается Правил дорожного движения для велосипедов, то они немного отличаются от правил для СИМ. В частности, если нет велодорожек, передвигаться нужно по обочине автомобильной дороги, на которой действует ограничение скорости до 60 км/ч. Если такой возможности нет, то нужно ехать по тротуару. Скорость электровелосипедов ограничена 20 км/ч, если ехать за счёт мотора.

Представители сервиса Whoosh отмечают, что по-прежнему готовы к конструктивному диалогу с властями, в том числе — к обсуждению точек и правил размещения парковок, а также других условий работы сервисов кикшеринга в Перми.

Напомним, компании «МТС Юрент» и Whoosh с 15 апреля временно приостановили прокат электросамокатов в Перми из-за возникших сложностей при согласовании их работы с администрацией города и новых ограничений.

В «МТС Юрент» пояснили, что сервис столкнулся с невыполнимыми требованиями местных властей: самокаты запретили парковать в центре города, не предложив альтернативной парковки за пределами этой территории. При этом письмо в администрацию города с предложением инвестировать в строительство парковок в Перми осталось без ответа.

«Прикладываем все усилия, чтобы сервис в городе работал, как раньше», — отметили тогда в Whoosh.

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