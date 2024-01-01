Компания кикшеринга Whoosh продолжит работать в Перми На основании жалобы сервиса прокуратура выслала в гордуму протест Поделиться Твитнуть

Как рассказали «Новому компаньону» представители сервиса по аренде электросамокатов и электровелосипедов Whoosh, компания продолжает работать в Перми, несмотря на вводимые мэрией ограничения и запреты.

Сейчас средства индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипеды размещены на «разрешенных» новыми нормативными актами парковках. Кроме этого, запущен процесс подачи заявлений на создание новых точек парковки с разметкой или конструкцией в зонах, которые не попадают под запрет администрации.

«За порядком размещения СИМ и велосипедов следит не только система мониторинга сервиса — каждое устройство постоянно на связи со специальной шеринговой платформой, но и команда городских рейнджеров — людей, которые контролируют аккуратное размещение СИМ», — отметили в компании.

Представители Whoosh также пояснили, что на основании жалобы компании прокуратура направила в гордуму протест, признав отдельные положения постановления по СИМ противоречащими федеральному законодательству.

В другой компании по аренде электросамокатов «МТС Юрент» пока отказались от комментариев.

Напомним, на прошлой неделе глава Перми Эдуард Соснин подписал постановление «Об утверждении Порядка освобождения территории города Перми от бесконтрольных средств передвижения».

В документе говорится о принудительной эвакуации на штрафстоянки всех бесконтрольных средств передвижения (БСП). К ним относятся велосипеды, скутеры, мопеды и иные аналогичные средства, в том числе предоставляемые юрлицами и ИП для целей шеринга. Согласно постановлению, размер платы за перемещение одного БСП — 1,5 тыс. руб., а плата за хранение одной единицы такой техники — 100 руб. в день.

Новое постановление мэрии — это, по сути, ответ компании кикшеринга Whoosh, которая с 26 апреля начала размещать на улицах города вместо электросамокатов свои электровелосипеды. В компании тогда заявляли, что ограничения, которые городские власти ввели на работу средств индивидуальной мобильности, касаются только электросамокатов и на электровелосипеды не распространяются.

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