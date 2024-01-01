Кикшеринговые сервисы и прокуратура Прикамья подали жалобы на решение краевого суда Их рассмотрит апелляционный суд в Нижнем Новгороде Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 4 апелляционный суд общей юрисдикции (Нижний Новгород) было подано три апелляции на решение Пермского краевого суда, отклонившего иск кикшеринговых компаний, оспаривающих нормативы, запрещающие парковку электросамокатов в центре Перми. Жалобы направили ООО «ВУШ» (Whoosh), ООО «ЮрентБайк.ру» (Urent) и региональная прокуратура. Дата рассмотрения жалоб пока не определена. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, 22 сентября Пермский краевой суд отказал в иске кикшеринговым сервисам ООО «ВУШ» и ООО «ЮрентБайк.ру», направленном против Пермской городской думы. Истцы утверждали, что представительный орган превысил свои полномочия, устанавив новые правила благоустройства. Прокуратура поддержала предпринимателей, указав на несоответствие новых правил, принятых в марте, федеральному законодательству.

Напомним, что весной этого года сервисы аренды электросамокатов приостановили свою деятельность в Перми из-за новых ограничений по размещению индивидуальных средств мобильности. Принятые в марте требования разрешали оставлять самокаты только на специальных велопарковках, в то время как в центральном районе города места для СИМ не предусмотрели. В результате самокаты начали эвакуироваться на штрафстоянки.

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