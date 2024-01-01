Алёна Бронникова На месте «Сакартвело» в Перми открылся новый ресторан грузинской кухни Заведение заняло площадку на Горького, 58а Поделиться Твитнуть

В Перми на бывшей площадке ресторана «Сакартвело» по ул. Горького, 58а открылось новое заведение грузинской кухни «Старый Тбилиси». Информация об этом появилась 2 декабря в официальной группе нового ресторана ВКонтакте.

«На связи грузинский ресторан "Старый Тбилиси". Хотим вам сообщить приятные новости — мы открываем свои двери. Вас ждёт полное погружение в грузинский колорит», - сообщается на стене сообщества.

Всего в Перми было открыто два ресторана «Сакартвело». В апреле стало известно, что заведение по ул. Монастырской, 12а владелец выставил на продажу за 75 млн руб.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в краевой столице открылось несколько заведений грузинской кухни. В ноябре стало известно о запуске ресторана ижевской сети «Тифлисъ» с живой музыкой, в октябре в ТЦ iMALL «Эспланада» открылась вторая хинкальная федеральной сети «Старик Хинкалыч».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.