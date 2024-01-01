В Перми ресторан грузинской кухни продают за 75 млн рублей
Это уже не первая попытка
Действующий ресторан грузинской кухни «Сакартвело» (ул. Монастырская, 12а) снова выставили на продажу на сайте «Авито». Первым на это обратило внимание издание «Коммерсантъ-Прикамье».
Как следует из объявления, помещение общей площадью 290,6 кв. м продают за 75 млн руб. Отмечается, что заведение укомплектовано необходимым оборудованием и мебелью. В нём более ста посадочных мест.
В рекламном объявлении также указывается, что у ресторана есть «множество постоянных клиентов». В данный момент его сдают в аренду.
Напомним, в начале марта прошлого года ресторан уже был выставлен на продажу. Собственник продавал заведение как готовый бизнес за 5 млн руб. через сайт "Авито".
ПО данным СМИ, продажей занимался не собственник, а уполномоченный им человек, поскольку владелец ресторана находился за рубежом. При этом продавец просит 5 млн руб. за бизнес, а помещение находится в аренде.
На сегодняшний день в Перми работают два ресторана «Сакартвело»: один из них находится по ул. Монастырской, 12а, другой — по ул. Горького, 58а.
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