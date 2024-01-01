В Перми ресторан грузинской кухни продают за 75 млн рублей Это уже не первая попытка Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

Действующий ресторан грузинской кухни «Сакартвело» (ул. Монастырская, 12а) снова выставили на продажу на сайте «Авито». Первым на это обратило внимание издание «Коммерсантъ-Прикамье».

Как следует из объявления, помещение общей площадью 290,6 кв. м продают за 75 млн руб. Отмечается, что заведение укомплектовано необходимым оборудованием и мебелью. В нём более ста посадочных мест.

В рекламном объявлении также указывается, что у ресторана есть «множество постоянных клиентов». В данный момент его сдают в аренду.

Напомним, в начале марта прошлого года ресторан уже был выставлен на продажу. Собственник продавал заведение как готовый бизнес за 5 млн руб. через сайт "Авито".

ПО данным СМИ, продажей занимался не собственник, а уполномоченный им человек, поскольку владелец ресторана находился за рубежом. При этом продавец просит 5 млн руб. за бизнес, а помещение находится в аренде.

На сегодняшний день в Перми работают два ресторана «Сакартвело»: один из них находится по ул. Монастырской, 12а, другой — по ул. Горького, 58а.





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