Максим Артамонов В Перми за 5 млн рублей продаётся ресторан грузинской кухни «Сакартвело» Объявление о продаже появилось на сайте Avito Поделиться Твитнуть

Выставлен на продажу ресторан грузинской кухни в центре Перми — «Сакартвело» (ул. Монастырская, 12а). Собственник продает заведение как готовый бизнес за 5 млн руб. Ресторан продаётся через сайт Avito.

«Ресторан в центре города, 290 кв. м, не в жилом здании, с отдельным входом на первой линии. Есть парковка и летняя веранда. На рынке более 7 лет. Полностью укомплектован. Все коммуникации: вентиляция, пожарная сигнализация, отопление, электроосвещение, водопровод на прямых договорах. В зале - световое и звуковое оборудование, атмосферная обстановка. Полностью укомплектована кухня», — говорится в объявлении.

Как уточняет портал 59.ru, продажей занимается не собственник, а уполномоченный им человек, поскольку владелец ресторана находится за рубежом. При этом продавец просит 5 млн руб. за бизнес, а помещение находится в аренде.



По какой причине продаётся бизнес, контактное лицо, указанное в объявлении, изданию не уточнило. Также неизвестна судьба второго ресторана «Сакартвело» (ул. Горького, 58а).

Напомним, в марте в Перми по ул. Газеты «Звезда», 27 должен открыться другой ресторан грузинской кухни — «Буба». Это проект пермского ресторатора Бориса Кулинского. Общепит займёт помещение бывшего пивного ресторана Vaclav. В новом заведении будет 80 посадочных мест и небольшая гастролавка.



Планируется, что в меню ресторана будет представлена грузинская кухня: хинкали, хачапури, традиционные мясные блюда, шашлык и другие блюда из мяса и теста, сыры.





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