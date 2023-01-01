Максим Артамонов В бывшей пивоварне Vaclav в Перми откроют ресторан грузинской кухни «Буба» Это проект ресторатора Бориса Кулинского Поделиться Твитнуть

Фото: 2gis

В конце февраля — начале марта по ул. Газеты «Звезда», 27 в Перми откроется ресторан грузинской кухни «Буба». Он займёт помещение бывшего пивного ресторана Vaclav. В новом заведении будет 80 посадочных мест и небольшая гастролавка. Об этом сообщает интернет-газета «Текст».

«Буба» — проект ресторатора Бориса Кулинского, развивавшего ресторан Porta (сейчас не работает). По его словам, руководить кухней заведения будет известный в Тбилиси повар, который специально приехал в Пермь, чтобы работать в проекте.

Планируется, что в меню ресторана будет представлена грузинская кухня: хинкали, хачапури, традиционные мясные блюда, шашлык и другие блюда из мяса и теста, сыры.

Сейчас в помещении идёт косметический ремонт.

Напомним, о приостановке работы одного из старейших пивных ресторанов Vaclav стало известно в начале ноября прошлого года. На дверях ресторана размещено объявление, что заведение не работает по техническим причинам. При этом страница ресторана в соцсетях была удалена.

Тогда сообщалось, что в помещении Vaclav планируется открыть банкетный дом. Это — временный проект, куратором которого стал ресторатор Борис Кулинский. Проект был запущен в начале декабря и проработал до середины января 2023 года.

Vaclav проработал в Перми 17 лет, с 2005 года. При заведении работала своя пивоварня. Ресторан предлагал чешское, английское, бельгийское, немецкое пиво, а также европейскую кухню.

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