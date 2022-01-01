Елена Синица В Перми приостановил работу пивной ресторан Vaclav Ресторан работал порядка 15 лет Поделиться Твитнуть

Алексей Гущин

Один из старейших пивных ресторанов Перми Vaclav (ул. Газеты "Звезда", 27) приостановил свою работу. Об этом сообщает издание «Текст».

На дверях ресторана размещено объявление, что заведение не работает по техническим причинам. При этом страница ресторана в социальных сетях удалена. По словам собеседников издания, ресторан приостановил свою деятельность совсем недавно.





Vaclav работал в Перми порядка 15 лет. При заведении работала своя пивоварня. Ресторан предлагал чешское, английское, бельгийское, немецкое пиво, европейскую кухню.

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