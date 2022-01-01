Максим Артамонов В бывшем пивном ресторане Vaclav в Перми может открыться банкетный дом Куратором станет ресторатор Борис Кулинский Поделиться Твитнуть

фото: 2ГИС

В помещении бывшего пивного ресторана Vaclav, который недавно приостановил свою деятельность, планируется открыть банкетный дом. Это — временный проект, и его куратором станет ресторатор Борис Кулинский. Об этом сообщает интернет-газета «Текст».

По данным издания, проект будет запущен 2 декабря и проработает до середины января 2023 года.

Напомним, о приостановке работы одного из старейших пивных ресторанов Vaclav стало известно в начале ноября. На дверях ресторана размещено объявление, что заведение не работает по техническим причинам. При этом страница ресторана в социальных сетях удалена.

Vaclav находился по адресу ул. Газеты «Звезда», 27. Он проработал в Перми порядка 15 лет. При заведении работала своя пивоварня. Ресторан предлагал чешское, английское, бельгийское, немецкое пиво, а также европейскую кухню.





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