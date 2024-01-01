В Перми готовится к открытию вторая хинкальная федеральной сети Она откроется в ТЦ iMALL «Эспланада» Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Вторая хинкальная федеральной сети «Старик Хинкалыч» откроется в Перми в ТЦ iMALL «Эспланада» (ул. Петропавловская, 73а). Об этом в соцсетях сообщила команда проекта, при этом точные сроки открытия пока не называются. Напомним, первая хинкальная «Старик Хинкалыч» в Перми работает по ул. Екатерининской, 88. Она открылась год назад по франшизе.

«Старик Хинкалыч» — самая крупная сеть хинкальных в России. Она работает на рынке с 2016 года. Представляет собой небольшие кафе грузинской кухни, основным продуктом которых являются хинкали. Сеть предлагает гостям семь видов этого блюда, высокие стандарты сервиса и качества, открытую кухню, колоритный интерьер.

В настоящее время сеть «Старик Хинкалыч» включает в себя 119 заведений в 65 городах РФ. Больше всего кафе (по шесть) работает в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Курске, Симферополе и Севастополе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.