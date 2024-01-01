Алёна Бронникова В Перми открылся ресторан ижевской сети «Тифлисъ» В меню представлена грузинская кухня Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Ресторан Тифлис Пермь" ВКонтакте

В Перми открылся грузинский ресторан ижевской сети «Тифлисъ» с живой музыкой. В официальной группе заведения ВКонтакте об открытии сообщили 13 ноября.

Меню представлено в основном грузинскими блюдами: сациви с курицей, оджахури со свининой, аджапсандали, хинкали, хачапури и пр. — салаты, закуски, супы, горячее и блюда на мангале. Также вошли традиционные во многих заведениях салат «Цезарь» с курицей и картофельное пюре.

На сайте сообщается, что в скором времени планируется запустить услуги онлайн-заказа и доставки. По данным 2ГИС, заведение рассчитано на 80 мест.

О планах по открытию «Тифлиса» в Перми стало известно в апреле. Заведение расположилось по ул. Газеты «Звезда», 27. Ранее на этой площадке в разные годы работали грузинский ресторан «Буба» и один из старейших пивных ресторанов города Vaclav.

Первый ресторан «Тифлисъ» открылся в Ижевске в начале 2020 года. Концепция — грузинская кухня и живая музыка.

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